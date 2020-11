Il messaggio positivo dei Boomdabash in 'Dont' worry'

E’ on line su YouTube il video di 'Dont’worry' il nuovo singolo dei Boomdabash in uscita oggi su etichetta Soulmatical Music/ Polydor (Universal music Italy) e già disponibile in tutti i principali digital storery Dopo il successo di 'Karaoke', hit già certificata triplo disco platino, regina dell’estate 2020 il cui video sfiora 100 milioni di views e sulla scia di indimenticabili hit multiplatino che hanno conquistato ogni classifica come 'Per un milione', 'Non ti dico no' e 'Mambo Salentino,i Boomdabash tornano con 'Don’ t worry', un invito a non perdere la speranza nonostante i molti momenti bui della vita quotidiana.

Il videoclip del brano diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv esprime perfettamente il concept del brano, un inno di speranza con il quale la band intende lanciare un messaggio positivo, invitando ciascuno a cercare dentro di sé la forza per superare le difficoltà della vita quotidiana.

Insieme al gruppo protagonista nella clip è una ragazza adolescente che in un contesto di crisi famigliare e di continui litigi tra i genitori trova rifugio nella musica che in questo senso diviene ancora di salvezza e spensieratezza seppur per pochi minuti, aiutandoci ad evadere dalle difficoltà. Durante l’ennesimo litigio dei genitori, accendendo il walkman la ragazza si lascia trasportare dalla musica. Coinvolta dal brano e lontana dai problemi proprio grazie alle note di 'Don’t worry' inizia così il suo viaggio in un'altra dimensione, ritrovandosi immediatamente catapultata nel suo mondo ideale, quello innocente e spensierato dei bambini, un mondo che non conosce il male e che è per natura portatore di sana positività e innocenza. Ecco così che la ragazza gioca, scherza e ride con i suoi amici per strada, ritrovando presto la serenità interiore.