Musica, Sergio Cammariere: 60 anni di successi e passioni

Compie domani 60 anni Sergio Cammariere, il viso da romantico guascone, baffi e barbetta, folta capigliatura, la sua musica e le sue canzoni hanno accompagnato un pubblico transgenerazionale. Cantautore e pianista italiano, originario della città di Crotone, cugino del talentuoso Rino Gaetano, Sergio Cammariere ha esordito negli anni '90 scrivendo per il cinema ('Quando eravamo repressi' di Pino Quartullo, 'Teste Rasate' di Claudio Fragasso, 'Uomini senza donne' di Angelo Longoni) accompagnando con la sua musica cortometraggi ('Non finisce qui' di Maria Sole Tognazzi, 'La pena del pane' di Lucia Grillo).

Una carriera tutta in salita per Cammariere vincitore del Premio Tenco nel 1997 e successivamente del Premio Carosone e del Premio De André. Teatro & musica per questo artista poliedrico che ha sempre saputo sintonizzarsi su più corde. Nel 2002 esce il suo primo album, 'Dalla pace del mare lontano', con la partecipazione di Pasquale Panella e un omaggio a Charles Trenet, nel 2003 partecipa al Festival di Sanremo con il brano 'Tutto quello che un uomo' (terzo posto, Premio della Critica). Ed ancora grandi uscite, trionfi e cinema. Il grande schermo è per lui una passione da cui si lascia sedurre e cullare. Vince nel 2006 il Premio per la Miglior Colonna Sonora al Festival Internazionale del Cinema Mediterraneo di Montpellier per 'L'abbuffata' di Mimmo Calopresti.

Negli anni si susseguono i riconoscimenti (Premio Lunezia Elite e Premio Miglior Colonna Sonora al Genova Film, Premio Internazionale Musica News alla Carriera, ), si rinnovano le partecipazioni al Festival di Sanremo, si rafforza la liaison con l'universo del jazz, contaminazioni nuove ed inedite.

Agli strumenti tradizionali Sergio Cammariere affianca il sitar, la tabla, dal profumo più esotico. Non mancano le collaborazioni con artisti del calibro di Stefano Di Battista, Jorginho Gomez, Javier Girotto, Jimmy Vilotti, Lucio Dalla e Olen Cesari ('Anema e Core'), Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo, Gino Paoli ('Cyrano), le incursioni nei cartoon ('La principessa e il ranocchio') nel musical ('I promessi sposi' di Michele Guardì), nel teatro (Teresa la ladra', dal racconto 'Memorie di una ladra' di Dacia Maraini).

Gli ultimi progetti di Sergio Cammariere sono legati ai videoclip ('Con te sarò', che ha trionfato al Music Video Underground Festival di Parigi nella categoria 'miglior video animato') al brano 'Tu, io e domani', le cui vendite sono state devolute alla Protezione Civile impegnata a combattere la pandemia.