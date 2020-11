Scena Unita, Vasco: "Aderisco con entusiasmo"

Foto Fotogramma

"Aderisco con entusiasmo a 'scena unita', iniziativa per un fondo a sostegno dei lavoratori della musica, dello spettacolo e delle loro famiglie". Lo annuncia su Twitter Vasco Rossi. Ed arriva immediata la gratitudine di Fedez: "Grazie Vasco", scrive sui social con un cuoricino rosso il rapper da cui è nata l'idea.

Per la verità Fedez, nel corso della presentazione di ieri, ha tenuto a sottolineare: "Non raccontatela come una mia iniziativa perché la cosa importante è proprio che questa è un'iniziativa di gruppo, corale a cui hanno aderito già circa 70 artisti e tantissimi brand".

Fatto sta che ora è c'è un Fondo per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo (che ha già raccolto 2 milioni di euro in due settimane) e che assisterà i lavoratori in difficoltà investendo parte dei fondi su un progetto per far ripartire settore. E Vasco ha aderito.