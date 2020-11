Report: "Chiusura è fake news, in onda regolarmente"

(Fotogramma)

"Report non chiude, va in onda regolarmente". La trasmissione di RaiTre, con un tweet, smentisce le voci relative ad una chiusura. "Circolano messaggi che ipotizzano la chiusura di Report perché carente negli ascolti: è una fake news, la trasmissione gode di ottima salute. Grazie a tutti per il calore e la solidarietà. Report andrà regolarmente in onda, questa sera e tutti i lunedì alle 21.20 su RaiTre", si legge sul profilo del programma.

"Ci sono arrivati tantissimi messaggi che ipotizzavano la chiusura della trasmissione perché carente negli ascolti. Report gode di ottima salute in termini di ascolti, la trasmissione sta registrando ascolti importantissimi in queste settimane. La notizia è destituita di ogni fondamento. Abbiamo visto tanto calore e tanta solidarietà attorno a noi, volevo rassicurarvi: Report andrà regolarmente in onda, almeno finché c'è questa squadra e c'è questa Rai che ci fa essere e sentire liberi", dice Sigfrido Ranucci nel video abbinato al messaggio.