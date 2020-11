Samantha De Grenet rivela: "Ho dovuto affrontare il dannatissimo Covid"

Samantha De Grenet, attraverso un lungo post su Instagram, ha annunciato ai suoi followers di aver contratto il Covid-19. “Ora ve lo posso dire! - ha scritto la show girl a corredo di una suo intenso scatto mentre sventola le dita in segno di vittoria – Ormai avete imparato un po’ a conoscermi e sapete che non amo parlare delle mie cose fino a quando non le ho risolte ed in qualche modo superate. Cerco sempre e comunque di essere positiva, vedere il bicchiere mezzo pieno e regalare un sorriso per non far preoccupare chi mi vuole bene. Ebbene, anch’io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo Covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono “cuccata” e dove momenti di stati di ansia e paura facevano da padrone.”

Il nome della Grenet si aggiunge alla lunga lista di vip che hanno contratto il Covid-19, tra i quali spiccano Iva Zanicchi, Gerry Scotti e Carlo Conti per i quali, nei giorni scorsi, si è reso addirittura necessario il ricovero in ospedale. La show girl, tuttavia, ha spiegato ai suoi fan di essere in via di guarigione e ha raccontato: “Oggi ho fatto il mio secondo tampone e per fortuna è negativo...Non avete idea la gioia! Certo, fisicamente non sono ancora al 100% e ne avrò ancora per un bel po’, almeno così mi dice chi ci è passato prima di me, ma sono felice di poter tornare a fare una passeggiata o andare a trovare con tutte le cautele del caso al più presto i miei genitori che non vedo da troppo tempo...”

Samantha De Grenet ha poi concluso il suo post dedicando un pensiero a chi si trova a combattere contro il Covid-19: “Sono vicina a tutte le persone che non sono state fortunate come me e che stanno ancora lottando...”. Immediati i commenti dei suoi followers e dei colleghi del mondo dello spettacolo che le hanno espresso solidarietà e vicinanza. (in collaborazione con ultimora.news)