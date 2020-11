Gf Vip, "rissa sfiorata fra Matilde Brandi e Franceska Pepe"

Rissa sfiorata lunedì notte dietro le quinte del 'GfVip' tra le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe. A rivelarlo è stato Alfonso Signorini nella puntata odierna di 'Casa Chi', il programma in onda sulla pagina Instagram e Facebook del settimanale 'Chi' ogni martedì, mercoledì e giovedì e venerdì alle 20. Il direttore di Chi e conduttore del “Gfvip”, ha svelato il retroscena: "Era passata l'una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l'ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole (la Pepe e la Brandi avevano litigato a 'Live-Non è la D'Urso' e la ex ballerina era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell'influencer, ndr) mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani", ha detto Signorini.