Mondo Rai/appuntamenti e novità

Una serata thriller quella di domani, alle 21.20, con il film in prima visione su Rai2 “Resta con me”, diretto da Bahasar Ikortmikur e interpretato da Shailene Woodley, Sam Claffin, Jefftey Thomas, Elizabeth Hawthome. Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l’unico uomo che abbia mai veramente amato...

Il massacro del Circeo: Roberto, il fratello di Daniela Colasanti e Letizia Lopez, sorella di Rosaria, si rivolgono alla Corte Europea. L’Italia non ha cercato Andrea Ghira e deve pagare per non essere riuscita a punirlo con il carcere. Inoltre a “Chi l’ha visto?”, in onda domani alle 21.20 su Rai3, gli aggiornamenti sulla sentenza della Cassazione per Freddy Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco, accusati dell’omicidio di Isabella Noventa. E poi appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Il 10 giugno del 1940 è una data fatidica della nostra storia nel Novecento: l’Italia dichiara guerra alla Francia e alla Gran Bretagna ed entra nel secondo conflitto mondiale. La nuova serie in tre puntate, in onda in prima visione da domani alle 21.10 su Rai Storia, si propone di ripercorrere le vicende politiche e belliche che vanno dal Patto d’Acciaio con la Germania del maggio 1939 fino alla disastrosa la guerra combattuta contro la Grecia tra la fine del 1940 e l’inizio del 1941. Il racconto si svolge sulla base di documenti diplomatici custoditi presso il Ministero degli Affari Esteri, attraverso i diari e le testimonianze dei protagonisti di quei drammatici anni, le preziose Teche Rai e i contributi di importanti storici italiani e stranieri. La prima puntata si occupa delle relazioni tra Italia e Germania prima e dopo l’inizio della guerra, della “strana guerra” (sui fronti non si combatte per molti mesi) e del cosiddetto periodo di “non belligeranza” del nostro Paese. Questo si conclude, dopo alterne e complicate vicende politico-diplomatiche, il 10 giugno 1940 con la famosa “ora delle decisioni irrevocabili”, quella della Dichiarazione di guerra di Mussolini, da Palazzo Venezia a Roma, contro le “democrazie plutocratiche” di Francia e Gran Bretagna. In una “guerra totale”, per terra, mare e cielo, che coinvolgerà anche le città e i civili, l’Italia si è schierata a fianco del Terzo Reich, ma intende perseguire una “guerra parallela” rispetto a quella della Germania.

A oltre 130 anni di distanza dalla sua nascita, Sherlock Holmes è un mito letterario che, contro ogni aspettativa, continua a rivelarsi fonte inesauribile d'ispirazione. Il documentario “Sherlock Holmes vs Conan Doyle”, in onda mercoledì 18 novembre alle 19.30 su Rai5, rivela la storia dietro il mito e rivisita un'icona affascinante del nostro tempo. La figura di questo detective immaginario appare ancora oggi fresca e presente nella memoria collettiva, mentre quella, apparentemente più reale, del suo geniale ideatore Arthur Conan Doyle sembra inspiegabilmente condannata ad un destino di più o meno volontaria rimozione. Nonostante la determinazione di Doyle a sfuggire alla sua creatura per dedicarsi a un'opera letteraria più ampia, il pubblico dell’epoca ha subito amato questo personaggio modellandolo a suo piacimento, fino ad arrivare a pensare che fosse reale. Il personaggio ha così intrappolato e oscurato il suo creatore.

Sono la giovane stella del pianismo internazionale Beatrice Rana e Sir Antonio Pappano i protagonisti del concerto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia che Rai Cultura propone domani alle 21.15 su Rai5. Registrata all'inizio di novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in una Sala Santa Cecilia priva di pubblico secondo le norme del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre, la serata vede in programma il Concerto per pianoforte in la minore di Robert Schumann, con la pianista salentina Beatrice Rana in veste di solista. Presentato dall’autore a Lipsia nel 1846, è considerato uno dei brani più rappresentativi della complessa personalità musicale del compositore e uno dei più celebri concerti romantici. A precedere Schumann, l’energia trascinante della Sinfonia n. 35 di Wolfgang Amadeus Mozart, detta “Haffner” dal nome del committente, per il quale il compositore scrisse nell’estate dapprima una Serenata, rimaneggiata nella primavera dell’anno seguente ed eseguita a Vienna come sinfonia. E ancora, la Kammersymphonie op. 9 nella quale Arnold Schönberg rompe il legame con il passato e inizia l’esplorazione del percorso dodecafonico che diventerà il tratto distintivo della sua arte. Ragia tv di Alessandra De Sanctis.

A “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, nella puntata di domani, alle 11 su Rai3, si parlerà di glaucoma, una malattia del nervo ottico che provoca una perdita caratteristica delle fibre, con una conseguente riduzione del campo visivo. In studio il professor Andrea Cusumano, docente di oftalmologia presso l’Università Tor Vergata di Roma. Nella seconda parte del programma, ci si occuperà invece dell'appetito e di quando la sua mancanza può diventare un problema per il normale funzionamento del nostro organismo. Ne parlerà il professor Roberto Penagini, responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva al Policlinico di Milano. Infine, una pagina dedicata alla dieta mediterranea, preziosa alleata della salute, perché questa settimana ricorre il decennale della proclamazione della dieta mediterranea come Patrimonio immateriale dell’Umanità. Lo racconterà la professoressa Elisabetta Bernardi, nutrizionista all’Università di Bari.

Un’intervista a tre artisti che sostengono di essere, ognuno di loro, l'unico e vero Banksy, lo street artist britannico la cui identità ad oggi continua a rimanere sconosciuta, e un incontro con il regista Julien Temple, protagonista della scena punk nella Londra degli anni Settanta. Li propone “This is art”, in onda domani alle 20.30 su Rai5, dedicato alla ribellione nell'arte. Da sempre gli artisti hanno fatto della ribellione contro i canoni e i tempi che li hanno preceduti una bandiera. Attraverso l’analisi di negazione, rottura, strategia e azione nei movimenti artistici e culturali degli ultimi decenni, Ramon Gener spiega perché sia necessaria e fondamentale e senza di essa non ci sarebbe evoluzione creativa. Come gesto di estrema trasgressione, infine, Ramon realizzerà l’impossibile: riprese filmate - vietatissime - all'interno della Cappella Sistina.

La Cina ha firmato il più grande patto commerciale del pianeta con quattordici paesi dell’Asia-Pacifico, tra cui Corea del Sud e Giappone e Giappone: un accordo che rappresenterà il 30% dell'economia e della popolazione globale e raggiungerà fino 2,2 miliardi di consumatori. Il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), firmato pochi giorni fa in un summit regionale ad Hanoi, potrebbe mettere Pechino in una posizione migliore per dettare le regole commerciali della regione e potrebbe aiutare la Cina a ridurre la sua dipendenza dai mercati e dalla tecnologia d'oltremare, data anche una frattura sempre più profonda con Washington. Domani , alle 11 su Rai Radio3, Laura Silvia Battaglia ne parlerà con Romeo Orlandi, economista, sinologo, vice presidente dell’associazione Italia Asean. Il primo G20 virtuale verrà organizzato dall’Arabia Saudita: un paese chiave per l'equilibrio del Medio oriente e mondiale e per l'allogamento delle risorse, che si ritrova - proprio in virtù del G20 - a “cedere” a pressioni internazionali e liberare gli attivisti detenuti illegalmente nelle prigioni saudite, in particolare Loujain al-Hathloul, in sciopero della fame che sta svolgendo per avere diritti che sistematicamente le sono vietati. Se ne parla con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia

Sono 11 milioni gli italiani affetti da patologie cardiovascolari, tumori e malattie del sangue: condizione che li rende più fragili di fronte al coronavirus. Sono loro ad avere bisogno di particolare attenzione in questo momento, ma se per molti le cure sono impossibili, altri rinunciano a curarsi per paura. L’intero sistema di prevenzione e cura rischia il tracollo. Se ne parla domani, a Fuori Tg, alle 12.25 su Rai3, con l’oncologo Francesco Cognetti e con Anna Lisa Mandorino di Cittadinanzattiva-Tribunale diritti del malato. Fuori Tg è lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici.