Lite furiosa al 'Gf Vip', Gregoraci contro Selvaggia Roma: "Basta di dire str...!''

Lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e la new entry del 'Gf Vip' Selvaggia Roma. Ieri sera l'ex moglie di Briatore è andata su tutte le furie e di fronte al vetro che la separava dall'influencer che si trovava all'interno del Cucurio con Pierpaolo Pretelli, sentendo parlare male di lei, ha perso le staffe e ha iniziato a inveire contro Selvaggia. A scatenare le ire della Gregoraci la frase pronunciata da Selvaggia che rivolgendosi a Pierpaolo gli aveva detto: "È falsa e bugiarda, ti fa soffrire, apri gli occhi''.

A quel punto la showgirl attraverso il buco nel muro che la separava dai due concorrenti prima ha detto a Pierpaolo di farla subito smettere e poi, sempre più arrabbiata, rivolgendosi a Selvaggia le ha urlato: "Arrivi da appena due giorni e inizia parlare e a fare, fatti il tuo percorso ma non il mio! Se devi stare qui dentro solo per parlare di me 'anche no'!". Ma Selvaggia Roma ha rincarato la dose dandole della bugiarda e a quel punto la Gregoraci, con a fianco la Contessa Patrizia De Blanck che osservava tutta la scena in silenzio ha incalzato: "Ma vai a ca..are, ma chi sei tu? Chi sei tu? Per avere un po' di notorietà hai bisogno di dire stron..! Partono querele come Gesù''.

A nulla è servito il tentativo di calmarla da parte degli altri inquilini: "No non mi calmo, basta, mi sono rotta i cogl.. -ha continuato la showgirl calabrese- Stai nel tuo! Stai nel tuo! E poi io cosa ho fatto a Pier? Basta, non mi calmo per niente''. E rivolgendosi anche a Pretelli ha aggiunto: "Ogni tanto prendi una posizione Pierpaolo, sono 13 puntate che parlo solo io. Non ho più voglia. Anche lui si svegliasse, parlassero delle loro cose e non di me''. Il 'siparietto' è durato fino a tarda notte.