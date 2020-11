Mondo Rai/appuntamenti e novità

In prima visione assoluta su Rai1, l’ultimo appuntamento con 'DOC – Nelle tue mani', in onda domani, alle 21.25, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni. Nell’episodio dal titolo “Io ci sono”, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente.

Serata thriller su Rai3, domani alle 21.20, con il film in prima visione “Hunter Killer – Caccia negli abissi” diretto da Donovan Marsh con Gerard Butler, Gary Oldman, Ryan McPartlin. Joe Glass, ufficiale americano, viene incaricato, insieme al comandante di un sottomarino statunitense, di affrontare una delicata missione: fermare un folle generale russo intenzionato a scatenare la terza guerra mondiale....

All'epoca della nascita della regina Vittoria, nel 1819, l'Inghilterra era una società agricola che, nell’arco di pochi decenni, si sarebbe trasformata in una superpotenza industriale, con un impero che si espandeva in tutto il globo. “L'impero della Regina Vittoria” - quattro episodi introdotti dal professor Alessandro Barbero e in onda domani alle 22.10 su Rai Storia - è sia la storia di questo periodo straordinario, sia il ritratto affascinante di una regina che governò su oltre un quinto della popolazione mondiale. È la storia di personaggi influenti che avrebbero modellato il sistema imperiale britannico: Gladstone, Disraeli, Livingstone, Rhodes e il Principe Alberto, marito di Vittoria. Questi personaggi - alcuni spinti da ambizione, altri da desiderio di profitto, e altri ancora da passione o da nobili ideali - avrebbero determinato un'espansione del Paese senza pari nella storia, trasformando per sempre la Gran Bretagna e i territori da essa controllati e dominati. Resoconti personali tratti da diari, ricostruzioni filmate sia in Inghilterra sia negli ex avamposti dell'Impero, tra cui India e Africa, raccontano il drammatico scontro di personalità e di culture che avrebbero segnato per ben 64 anni il regno della regina Vittoria.

Su Rai 3 stanchezza, psoriasi e l'uso corretto delle mascherine gli argomenti di "Elisir" - Le "Lezioni di suono" di Rai5

Nella puntata di "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, alle 11.00 su Rai3, si parlerà della stanchezza, che può essere il campanello di allarme di altre patologie. Ospite del programma sarà la dottoressa Laura Bazzichi, reumatologa dell’Azienda Ospedaliera di Pisa. Nella seconda parte ci si occuperà della psoriasi. A che punto siamo con le cure? Alle domande di Michele Mirabella risponderà il professor Paolo Gisondi, docente di dermatologia all’Università di Verona. Infine, un tema caldo del momento: l’uso delle mascherine per proteggersi dal Covid. Se ne parlerà con il professor Massimo Andreoni, direttore UOC Policlinico Tor Vergata di Roma.

Si chiudono gli appuntamenti con le “Lezioni di suono” interamente dedicate al particolare rapporto che Luciano Berio trattenne con i grandi capolavori del passato. Nell’ultima lezione, in onda domani alle 22.15 su Rai5, il critico musicale Sandro Cappelletto spiega come Berio ha reinventato le giovanili Romanze di Giuseppe Verdi in un labirinto di doppi musicali da cui emergono vertiginose e imprevedibili anamorfosi. Cappelletto conduce la puntata con esempi musicali e un’esecuzione finale cantata dal tenore Luca Cervoni insieme all'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius.

Domani alle 21.20 Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette il film "The reach-Caccia all'uomo", diretto da Jean-Baptiste Leonetti con Michael Douglas, Jenny Irvine e Ronnie Cox. Ben è un giovane tracker molto esperto nel far attraversare ai turisti il deserto del Mojave. Lo stesso giorno in cui la sua fidanzata parte per l'università viene ingaggiato da un ricco uomo d'affari, Madec, per accompagnarlo nella caccia al muflone che l'uomo cerca come ennesimo trofeo da esibire. Ma un terribile incidente fa sì che Ben sia lo scomodo testimone di un omicidio. Ispirato al romanzo di Robb White “Deathwatch”.

Roma, 1943. Spartaco Pula vive nel quartiere di Centocelle ed è un giovane padre di famiglia. È sposato con Tecla, ha due figlie, Angela e Benedetta, e un terzo in arrivo. Fa il verniciatore nella bottega del fratello Italo, che è fabbro. Quando, dopo l’Armistizio dell’8 settembre, Roma cade in mano ai nazisti, Spartaco – che aveva combattuto in Grecia con l’esercito italiano – decide di entrare nella Resistenza e si unisce al Gruppo di azione partigiana guidato da suo fratello. Spartaco Pula, e il fratello Italo, sono i protagonisti dell’ultimo appuntamento con “Pietre d’inciampo”, la serie condotta da Annalena Benini e in onda domani alle 20.45 su Rai Storia. Il quadrante in cui vivevano i due fratelli, quello ad est della Capitale che comprende i quartieri del Quadraro, di Centocelle e di Tor Pignattara, era cruciale per la Resistenza perché attraversato dalla via Casilina, che portava al fronte di Cassino, ed era percorsa quotidianamente da mezzi dell’esercito tedesco che volevano raggiungere la Linea Gustav. Insieme ai compagni di lotta, Italo e Spartaco sono protagonisti di atti di sabotaggio e di requisizione di armi all’aeroporto di Centocelle, al Forte Casilino e allo stabilimento di armi Breda, lungo la via Casilina. Nelle loro case nascondono volantini, armi e munizioni. Italo e Spartaco vengono arrestati in piazza delle Camelie, a Centocelle, il 12 gennaio 1944 da una retata delle SS. Vengono portati a via Tasso, torturati e in seguito incarcerati a Regina Coeli. Muoiono entrambi nella strage delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.

Puntata dedicata a Winston Churchill quella de “La Grande Storia Doc”, di domani, alle 23.25, su Rai3, con il commento di Paolo Mieli. Lo statista inglese muore il 24 gennaio 1965. Trecentomila persone rendono omaggio al feretro, esposto a Londra per tre giorni e tre notti. La stessa regina Elisabetta si reca a dare l’ultimo saluto all’uomo che aveva salvato la democrazia del Regno Unito. La vita di Churchill è stata lunga e avventurosa. Tra frasi storiche, atteggiamenti anticonformisti e irrefrenabile attivismo, Churchill diventerà uno dei leader più longevi e carismatici del ventesimo secolo.

Quarto appuntamento con “AmaSanremo”, in onda domani, alle 22.45 su Rai1 e Radio2. Sono solo quattro i posti ancora da assegnare sui dieci disponibili per la finale di Sanremo Giovani. A contendersene due saranno in questa puntata Avincola, Chico, Hu e Nova. I quattro giovani artisti proveranno a raggiungere M.e.r.l.o.t, Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano e I Desideri che sono già sicuri di cantare nella finalissima del 17 dicembre. Il Direttore Artistico Amadeus, insieme al suo compagno di viaggio Riccardo Rossi, farà gli onori di casa e la giuria composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù avrà il compito di decidere chi potrà continuare a sognare il palco dell’Ariston. Ema Stokholma darà voce agli ascoltatori di Radio2 e porterà in radio la musica di “AmaSanremo”. Ospite della serata Marco Masini, uno dei pochissimi artisti che è riuscito nell’impresa di vincere il Festival di Sanremo in entrambe le categorie: quella dei Giovani nel 1990 e quella dei Campioni nel 2004.