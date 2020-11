E' morta a 42 anni la regista Valentina Pedicini

(Fotogramma)

E' morta nella notte la regista Valentina Pedicini, dopo aver lottato contro una grave malattia. Aveva 42 anni. Ne dà notizia Donatella Palermo, produttrice del suo ultimo film 'Faith'. "Oggi Valentina non c'è più. Questa appena trascorsa è stata la sua ultima notte. È difficile da accettare. Penso al suo film 'Dal Profondo': comincia con una discesa nell’oscurità della terra, un’immagine che si fa sempre più buia e una voce di donna che dice: 'Respira, respira piano, non aver paura; presto i tuoi occhi si abitueranno al buio'", è il ricordo di Donatella Palermo.

"E alla fine del film - prosegue la produttrice - una donna cammina sull'orizzonte e appare una scritta: 'E non so passare ora a nuoto la notte | ho fatto qualcosa contro la paura | mi sono seduta a scrivere | per chi vorrà sedersi. Ecco, Valentina non ha passato la notte, ma ha scritto i suoi film. Noi possiamo sederci a guardarli e qualcosa di lei c'è ancora. "e la notte adesso fa meno paura" (da Faith)".

Così la ricorda Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema: "Sono molto addolorato per la scomparsa prematura di Valentina Pedicini, regista di talento che ci ha portato con il suo ultimo delicato e potente lavoro 'Faith' all'Idfa di Amsterdam e poi a Berlino, documentario prodotto da Rai Cinema che ha raccolto meritatamente tanti riconoscimenti nel mondo".