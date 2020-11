Ballando con le stelle, Mussolini: "Provo per la finale"

Foto Fotogramma

"Non ci sono ancora novità, l'unica notizia positiva è che anche l'ultimo tampone fatto è negativo. Oggi pomeriggio ci vediamo con Samuel Peron per capire se riusciremo a fare questa finale. Milly già lo sa". Lo dice Alessandra Mussolini all'Adnkronos in vista dell'atto conclusivo di 'Ballando con le Stelle', il programma della Rai condotto da Milly Carlucci. Mussolini avrebbe dovuto disputare la finale insieme a Maykel Fonts, ma il ballerino è risultato positivo al Covid-19. Da qui la decisione di affiancarle un nuovo partner, con il quale però Mussolini non ha ancora mai provato.

"Non abbiamo fatto nemmeno la prova generale di ieri. Oggi faremo delle prove nello studio, è la prima volta che ci metto piede da sabato scorso", spiega Mussolini. "Sono emozionata e ringrazio molto Milly, perché lei ci tiene. E' stato un colpo per me quando Maykel mi ha comunicato di essere positivo al Covid, è stato un dispiacere soprattutto con lui perché con la salute non si scherza".

Per ora, impossibile sciogliere le riserve sulla partecipazione alla finale: "Dobbiamo vederlo insieme a Samuel, lui è fantastico e si sta mettendo a disposizione da tutti i punti di vista anche se ci siamo visti solo poche volte", conclude Mussolini.