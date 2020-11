Danza: da Bassano del Grappa nella Giornata Nazionale del Parkinson 'Dance Well'

Nella Giornata Nazionale del Parkinson a Bassano del Grappa 'Dance Well'

Questo tempo di isolamento necessario, ha trasformato il distanziamento sociale in una lontananza che impatta sul benessere delle persone e delle comunità più a rischio. E allora, come riuscire a parlare di pratiche artistiche e benessere, o come parlare di Parkinson – in occasione della Giornata Nazionale Parkinson, il 25 novembre - durante un periodo di isolamento? Attivando una rete nata da una buona pratica.

La rete dei partner di Dance Well, la pratica artistica rivolta principalmente, ma non esclusivamente, a persone con Parkinson, che 'trasforma i limiti in nuove possibilità' e porta le persone a danzare nei luoghi di cultura e bellezza, come Musei, Gallerie, Palazzi, centri coreografici.

Nata nel 2013, attivata, ideata e promossa dal Csc Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa, Dance Well conta oggi una rete nazionale di partner che insieme promuovono la giornata del 25 novembre, Giornata nazionale del Parkinson, attraverso classi on line e diversi contributi che potranno essere di ispirazione per tutti coloro che si vogliono avvicinare alla pratica.

Dal 2017 infatti Dance Well è attiva in diverse città, a partire da Schio (Vi) alla Fondazione Teatro Civico, a Roma a Palazzo Spada in collaborazione con l’Associazione ParkinZone, a Collegno (To) alla Lavanderia a Vapore/Casa della Danza, a Firenze a Palazzo Strozzi, a Verona con l’Associazione Arte3, e infine a Bergamo, a cura del Festival Orlando. Da ottobre 2019 la pratica è arrivata in Giappone, dopo che una delegazione di dieci danzatori/coreografi ha completato la formazione a Bassano, con il sostegno di Japan Foundation.

E' attualmente attiva nelle città di Tokyo (al Metropolitan Art Museum e all’Istituto Italiano di Cultura), di Kyoto (Mizunoki Museum of Art, Kameoka) e di Kanazawa (21st Century Museum of Contemporary Art). Il programma dedicato alla Giornata Nazionale Parkinson del 25 novembre si svolgerà on line su zoom (per le prime 100 persone che accederanno) e in diretta sulla pagina facebook di Dance Well per tutti, e sarà dedicato al benessere attraverso la pratica artistica.

La giornata si apre alle 10 con una classe, condotta da Carlotta Bortesi, e promossa dall’Associazione Parkinzone di Roma con i servizi educativi dell’Azienda Speciale Palaexpo. In diretta dal Palazzo delle Esposizioni di Roma, per vivere l’esperienza di danzare tra le opere della mostra Fuori - Quadriennale d’arte 2020 e con la presentazione speciale del curatore Stefano Collicelli Cagol.

Alle 12 la diretta sarà da Bassano del Grappa, dove sarà possibile collegarsi per partecipare ad una classe condotta da Anna Bragagnolo. Il pomeriggio prosegue con i contributi video del Festival Orlando di Bergamo che lo scorso inverno ha ospitato presso l’Accademia Carrara una prima classe Dance Well, e poi da Verona, dove l’associazione Arte 3 propone un contributo video di ispirazione per tutti i dancers. Da Firenze invece arriverà un contributo audio, con le voci e i feedback dei partecipanti che racconteranno la loro esperienza.

Il collegamento in diretta riprende poi da Collegno (To) alle 16.00 con la classe di danza proposta da Emanuele Enria e Elena Cavallo, dalla Lavanderia a Vapore, centro di residenza coreografico, che dal 2019 ospita regolarmente la pratica Dance Well, e si concluderà con l’ultimo collegamento live dal Teatro Civico di Schio alle 18, con la classe condotta direttamente dal palcoscenico dello storico teatro, a cura di Giovanna Garzotto, Cristina Bacillieri Pulga, e Milly Cuman.

La giornata prevede anche altri contributi video e audio fruibili da tutti, anche a chi non ha esperienza di danza o della pratica Dance Well, che invitano a praticare la danza, ognuno secondo le proprie possibilità, muovendosi nello spazio di casa, incrociando gli sguardi e i movimenti di altri dancers, attivando una rete di sostegno in cui non esiste giusto o sbagliato ma solo risposte personali alla voglia di danzare e stare bene insieme. Link per accedere a zoom e partecipare alle classi https://us02web.zoom.us/j/89450918672 (valida per i primi 100 posti). La diretta streaming della giornata sarà sulla pagina facebook di Dance Well @dancewellbassano