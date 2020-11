Manager Selvaggia Roma, ''Abbiamo denunciato la Michelazzo per diffamazione''

''Il motivo per cui sui social abbiamo taciuto questi eventi, più miserabili che imbarazzanti, sta proprio nel fatto che, trovandoli di assoluta rilevanza penale, li abbiamo affidati ai nostri legali al fine di portarli all'attenzione della Procura di Roma''. Giulio Borgognoni, manager di Selvaggia Roma, la 'discussa' new entry della Casa del 'Gf Vip', con l'Adnkronos decide di rompere il silenzio dopo gli audio pubblicati da Eliana Michelazzo su Instragram in cui, secondo l'ex agente di Pamela Prati, si sente l'influencer affermare, nel corso di una telefonata, di essere uscita con un uomo solo per soldi. "Abbiamo incaricato i nostri avvocati di depositare una denuncia-querela per diffamazione nei confronti della signora Michelazzo - prosegue Borgognoni - noi da anni ci occupiamo di comunicazione sui social e lo facciamo con molto piacere anche per Selvaggia che, oltre ad essere artista che curiamo, è una persona a cui io sono profondamente affezionato''.

''Credo che i social siano una piattaforma di assoluto supporto per la gestione dell'immagine mediatica di un artista o presunto tale - continua - ma che non possano in nessuna maniera sostituirsi alle istituzioni competenti delegate alla gestione di attività di rilevanza penale. Proprio come è avvenuto nei fatti ormai tristemente conosciuti dell'audio divulgato dalla signora Michelazzo e dalla stessa Michelazzo attribuito a Selvaggia. Ci terrei a chiarire che la dialettica, anche quella di chi non ha capacità dialettica - prosegue il manager di Selvaggia Roma - è sempre soggetta a varie interpretazioni di natura personale. Sinceramente, avendo sentito più volte l'audio in questione, non credo che questo possa essere utile ad attribuire a Selvaggia le attività che invece proditoriamente le sono state attribuita dalla signora Michelazzo che, per avvalorare la sua gravissima accusa basata sul nulla, ha voluto anche postare una foto di alcune banconote su un tavolo che, agli occhi di chi abbia in dotazione un minimo di quoziente intellettivo, non significano assolutamente niente''.

Infine sulle dichiarazioni di alcuni ''personaggi o pretestuosamente presunti tali'' invitati nei salotti televisivi in questi ultimi giorni che si sono scagliati contro Selvaggia Roma, Borgognoni sottolinea: "Credo che sia doveroso chiarire, per onestà intellettuale, che è ovvio che Selvaggia - dice ironico - come d'altronde tutti i concorrenti del reality show di Canale 5, è entrata nella Casa del 'Gf Vip' anche per la sua attitudine a fare confusione e allo scopo di ottenere visibilità come quella che stanno tentando di avere i vari personaggi o pretestuosamente presunti tali che vanno in televisione solo per tirare fango contro Selvaggia parlando di presunte telefonate avvenute mesi fa e uscite solo ora, o addirittura di presunti furti di mutande, argomenti che ammazzano il livello della comunicazione mediatica''.

(di Alisa Toaff)