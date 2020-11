Povia: ''Dopo decenni triste infangare il nome di Battisti''

(di Alisa Toaff)

''Infangare il suo nome in questo modo dopo decenni ė triste. Tuttavia per quello che ho letto di Lucio, era un risparmiatore e non avrebbe mai speso soldi per stupidate del genere, lo dimostra il fatto che non faceva canzoni con riferimenti politici''. Così il cantante Povia all'Adnkronos in merito all'informativa dei Servizi degli anni '70 secondo la quale Lucio Battisti finanziava l'estrema destra. ''Altra cosa curiosa invece è che oggi i cantanti sono tutti fascisti, visto che nessuno tocca la politica", conclude ironico.