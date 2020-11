Zanicchi: ''Battisti uomo meraviglioso, vogliono gettare ombre su di lui''

(di Alisa Toaff)

''Lucio Battisti sovvenzionava l'estrema destra? Io lo escludo al mille per mille, ci metto la mano sul fuoco. E' solo un voler mettere delle ombre su un uomo meraviglioso, uni dei più grandi artisti che abbiamo avuto, vergogna!''. Così Iva Zanicchi all'Adnkronos in merito all'informativa dei Servizi degli anni '70 secondo la quale Lucio Battisti finanziava l'estrema destra. Un'informativa trovata dallo storico Aldo Giannuli. ''Era un uomo dedito solo al canto, alla musica, alla composizione e alla bellezza di quello che ha scritto e che rimarrà per sempre nel tempo. Abbiamo inciso insieme una sua canzone -ricorda la cantante- lui ha fatto l'arrangiamento e siamo stati assieme almeno una decina di giorni. Non l'ho mai sentito parlare di politica, con Lucio si parlava o di musica o di cavalli'', conclude la Zanicchi.