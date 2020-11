Corona stasera a Piazzapulita, in tv a 2 mesi da offese a Berlinguer

(Fotogramma)

Mauro Corona sbarca a Piazzapulita. La trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7 stasera ospiterà lo scrittore e scultore, che torna sul piccolo schermo a due mesi dal burrascoso epilogo della collaborazione con Bianca Berlinguer e Cartabianca (VIDEO).

"Mauro Corona è un alpinista, un uomo di montagna, con lui parleremo delle aperture e delle chiusure delle zone di montagna, del turismo invernale. Mi pare che un uomo di montagna come lui abbia cose da dire sulla neve, sullo scii, sulle scelte del governo su questo fronte. E mi faceva piacere, quindi, sentire il suo parere", dice Formigli all'Adnkronos.

"Io personalmente, trovo sbagliato usare i personaggi come tuttologi, ma ci sono degli ambiti in cui le persone dicono cose molto interessanti. Corona quando parla della montagna ha un punto di vista molto forte. Io sono curioso e l'ho invitato. Lui ha accettato gentilmente il mio invito e sono felice che questa sera sarà con noi", aggiunge.

Corona, a lungo 'pilastro' di Cartabianca, ha chiuso l'avventura nel programma di Raitre dopo aver usato termini offensivi nei confronti di Bianca Berlinguer, definita ''gallina'' (VIDEO).

"Io non entro nelle scelte degli altri - tiene a sottolineare Formigli - che fanno come vogliono. Io ho rispetto di Bianca (Berlinguer, ndr). Tra l'altro io ho criticato Corona quando ha usato quelle espressioni nei suoi confronti pensando che fossero molto sbagliate. E so che Corona si è scusato con lei. Comunque non parleremo di questo tema stasera, ma della montagna".