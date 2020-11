Detto Fatto, stamattina tutorial con donne in lingerie

Fermo immagine del programma 'Detto Fatto'

Questa mattina presto, dopo la polemica infuocata di ieri, scatenata dal video tutorial di Emily Angelillo a 'Detto fatto', ecco spuntare su Rai2 la replica del programma, come se l'ad Rai Salini non avesse mai pronunciato la reprimenda di ieri con conseguente sospensione della trasmissione. Tra le 6,19 e le 7,01 di oggi, giovedì 26 novembre 2020, infatti - se ne è accorto il sito vigilanzatv.it - altre donne poco vestite, in reggiseno per la precisione, hanno sfilato, questa volta in lingerie e senza carrello della spesa con ammiccanti colonne sonore in sottofondo che corredavano un tutorial, di nuovo. Un tutorial questa volta di Jennifer Dalla Zorza, stilista di biancheria intima ed esperta di lingerie per 'Detto Fatto'.

"Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina Rai2 ha mandato in onda una replica di 'Detto Fatto' con l’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo. Al di là del tema, chiedo alla Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo?", scrive su Twitter la capogruppo del Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Valeria Fedeli, dopo il caos scatenato ieri nella Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.