(Fotogramma)

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI1

(L’edizione di Rai Parlamento Telegiornale prevista alle 09:35 non andrà in onda)

21:25 Fiction Rita Levi-Montalcini -

23:15 TG1 60 Secondi

23:35 AMASANREMO

RAI2

07:50 Telefilm Good Witch: “Un amore che sboccia” - Meteo 2

08:30 TG2 08:45 Radio2 Social Club

09:30 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento (La prevista edizione del Tg2 Italia delle h.10:00 non andrà in onda)

10:40 (anziché 10:55) Tg2 Flash

10:50 TG Sport Giorno

11:00 I Fatti Vostri

13:00 TG 2 – GIORNO

14:00 Ore 14

15:15 Speciale TG2 In Memoria di Diego (anziché Detto Fatto)

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

19:40:00 TELEFILM N.C.I.S. Conflitti (anziché l’episodio previsto)

03:30 (anziché 03:20) Piloti

03:55 Videocomic Passerella di comici in tv 04:15 Ci Vediamo in Tribunale: “Il miglior amico dell'uomo” e “Sorelle rivali”

05:00 (anziché 04:10) Telefilm Somos Tu Y Yo - Un Nuevo Dia La sfida di Gabriel

05:25:00 Detto Fatto

RAI3

10:00 Mi manda Raitre

11:00 Elisir (La prevista Rubrica Rai Parlamento Spaziolibero delle h.10:55 non andrà in onda)