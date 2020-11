Covid e Natale, Renato Zero: "Non toglietemi la messa di mezzanotte"

(Foto di Roberto Rocco)

"La formula natalizia, nella gestione cristiana dell'evento, prevede il minimalismo, la riduzione di velleità e impalcature. Io che sono stato abituato a vivere il Natale con questa ritualità rigorosa, credo che questo tipo di Natale non tema il virus. Certo, la messa di mezzanotte del 24 dicembre, mi mancherebbe assai. Perché quello è il momento in cui ringrazio il Padreterno perché non mi fa mancare niente". Così Renato Zero ha parlato del 'suo' Natale 2020, segnato dalla pandemia, durante la presentazione dell'ultimo capitolo della trilogia discografica 'Zerosettanta'.