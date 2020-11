Piovani: "Ricoverato per Covid a ottobre, avevo sintomi preoccupanti"

Fotogramma

"A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid, con sintomi evidenti e preoccupanti". A rivelare sui social di essere stato colpito dal coronavirus, e con una sintomatologia tale da destare preoccupazione, è il musicista Nicola Piovani. Il compositore rassicura però il pubblico: "Ora, dopo cinque settimane passate in isolamento ospedaliero, sono tornato a casa 'negativo', guarito dal Covid e in buona forma", scrive il compositore e direttore d'orchestra, premio Oscar per 'La vita è bella'.