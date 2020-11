Nuovo Dpcm Natale, Littizzetto e il testo in esclusiva

"Il nuovo dpcm per il Natale è un’esclusiva che abbiamo solo noi". Luciana Littizzetto si sostituisce a Giuseppe Conte e, dallo studio di Che tempo che fa, legge il nuovo dpcm che il premier si appresta a firmare a dicembre. Spostamenti, congiunti, congiunti: c'è tutto, più o meno. "Niente feste, festini, baci e bacini. No baci di dama, no baci di cioccolata. Niente trenini. Distanziate anche le statuine del presepe. Re Magi sì, ma distanziati: uno il 6 gennaio, uno il 7 e uno l’8".

Immagini da raiplay.it