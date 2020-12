Ficarra e Picone dicono addio a Striscia

(Fotogramma)

"Come qualcuno di voi avrà sentito in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo Striscia la Notizia. Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci hanno seguito in questi anni diciamo Grazieeeee. Ci vediamo in giro". Dopo l'annuncio di ieri sera in diretta, che a qualcuno poteva essere sembrata l'ennesima burla del tg satirico di Antonio Ricci, Ficarra e Picone confermano su Twitter l'addio al programma dell'access prime time di Canale 5. Un addio che nelle parole dei due attori sembra essere definitivo e non il solito passaggio di testimone stagionale. Ficarra e Picone avrebbero comunque finito venerdì la loro stagione. Da lunedì 7 dicembre torneranno sul bancone di 'Striscia' infatti, come previsto, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Che non si trattasse di un saluto di routine si era capito subito, quando Ficarra e Picone, sul finale della puntata di lunedì sera avevano detto: “Comincia per noi l'ultima settimana di conduzione di Striscia che pero' sara' anche l'ultimo anno a Striscia".

"Non vi nascondiamo - avevano aggiunto - che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro. Grazie al regista Mario, alle costumiste alle truccatrici e alle veline. E ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti. E di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato. Non escludiamo che prima o poi torneremo ma al momento passiamo il testimone. Quello più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo, ma solo perché è un sentimentalone dalla lacrima facile".

In attesa di sapere chi eventualmente prenderà lo slot di conduzione di Ficarra e Picone il prossimo anno, da lunedì 7 dicembre tornerà alla guida di 'Striscia' la coppia dei record formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, per la 27esima edizione consecutiva. Con 2453 puntate condotte insieme, la coppia Greggio-Iacchetti è la più longeva del Tg satirico di Antonio Ricci. Ezio Greggio, 4.101 puntate condotte a oggi, è a Striscia la notizia fin dalla prima puntata, andata in onda il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti debutta più tardi nel varietà di Antonio Ricci, il 26 settembre 1994, e a oggi ha condotto 2.639 puntate. La coppia resterà al timone del Tg satirico dell’access prime time di Canale 5 fino al 6 marzo 2021, giorno in cui è prevista anche la finale del festival di Sanremo 2021.

"A Salvatore e Valentino vanno tutto il nostro affetto e la nostra stima" replica Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset che, dice, "è casa vostra". "Oltre all’auspicio e al desiderio di rivedervi a 'Striscia', appena sarete pronti con nuovi progetti non vediamo l’ora di lavorare ancora insieme". "Mediaset - si legge in una nota di Cologno Monzese - saluta e ringrazia Salvatore Ficarra e Valentino Picone che dopo i tanti anni di successo nella conduzione di 'Striscia la Notizia' hanno deciso di fermarsi. La coppia comica si è dimostrata da subito perfetta per lo stile e lo spirito del Tg satirico di Canale 5 grazie a una delle intuizioni più indovinate di Antonio Ricci".