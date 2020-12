Gerini sul set in Salento, 'Sulla Giostra' di Giorgia Cecere

Sono iniziate in Salento, nel comune di Alessano, le riprese di 'Sulla giostra', il nuovo film di Giorgia Cecere, interpretato da Claudia Gerini e Lucia Sardo con Alessio Vassallo e la partecipazione straordinaria di Paolo Sassanelli. Il film è prodotto da Anele con Rai Cinema e in associazione con Notorious Pictures e Luigi de Vecchi, con il sostegno di Apulia Film Commission la distribuzione di Notorious Pictures.

Il film racconta due donne profondamente diverse, due generazioni a confronto che si ritrovano dopo anni in una vecchia ed elegante casa di campagna nel profondo Salento e che giorno dopo giorno, senza quasi rendersene conto, trasformano questo accidentale incontro nel punto di partenza per una nuova, inattesa vita. 4 settimane di set per una commedia al femminile, dai toni ironici e leggeri, sull’accettazione del proprio destino e di quella “giostra” che è la vita.

Irene (Claudia Gerini) è una donna bella e di successo, che dopo gli studi ha abbandonato la campagna salentina per trasferirsi nella capitale, dove ha avviato una casa di produzione. Una vita sempre di corsa, tra tanto lavoro, un figlio adolescente e un ex marito assente, Filippo (Paolo Sassanelli), finché, in un momento di difficoltà economica, non sarà costretta a tornare in quel paesino che le è sempre stato stretto e a confrontarsi con un passato e una dimensione arcaica che ormai non le appartiene più. Non sarà semplice per Irene tornare a prendere possesso della villa di famiglia, perché l’anziana governante senza marito e figli, Ada (Lucia Sardo), si rifiuta di lasciare quella che sente come casa sua dopo anni di cura e lavoro. A rivoluzionare la vita di Irene sarà anche l’incontro con Gianni (Alessio Vassallo), agente immobiliare che si occupa della vendita della casa e uomo semplice che apprezza le piccole cose della vita e che porterà Irene a recuperare il senso delle sue radici con il tono leggero dell’ironia.

“Il film racconta il viaggio di formazione di Irene e di (ri)scoperta di se stessa: giorno dopo giorno - spiega Giorgia Cecere, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Pier Paolo Pirone - grazie allo scontro e al confronto con Ada, questa donna così determinata e concentrata sui suoi obiettivi sceglierà di salire anche lei sulla ‘giostra’ dell’anziana governante, quella dell’accettazione dei giochi del destino e di saperne sorridere. Si ritroverà così più forte e allo stesso tempo anche più tenera e, soprattutto, più libera”, racconta la regista e sceneggiatrice, già allieva e pupilla di Gianni Amelio, che da regista ha firmato “Il primo incarico” (2010), “In un posto bellissimo” (2015) e da sceneggiatrice “Il ladro di bambini” (di Gianni Amelio, 1992), “Sangue vivo” (2000, primo premio a San Sebastian), “Il miracolo” (di Edoardo Winspeare, 2003, in concorso al Festival di Venezia).

“Al progetto di ‘Sulla Giostra’ lavoriamo da più di 2 anni - afferma la produttrice Gloria Giorgianni, Ceo e Founder di Anele - avendo voluto dare il giusto spazio allo sviluppo e alla stesura di una sceneggiatura su cui gli autori hanno lavorato con molta accuratezza. Iniziare le riprese proprio in questi giorni, ovviamente nella massima sicurezza, è per certi versi coraggioso ma sicuramente necessario, un auspicio che presto si possa tornare alla normalità anche nel mondo dell’audiovisivo, industria del racconto sempre più essenziale nell’assetto sociale e culturale del nostro Paese”.

Per Guglielmo Marchetti, presidente e Ceo di Notorious Pictures, si tratta di "una meravigliosa storia di donne forti e determinate ma anche fragili e insicure che rappresentano le diverse sfaccettature della giostra della vita. Ci siamo innamorati subito di questo progetto che racconta da una parte la complessità dei rapporti tra esseri umani, dall’altra il piacere di ritrovare il senso della semplicità e il gusto dei piccoli, grandi gesti d’amore. Siamo molto orgogliosi di collaborare con Gloria Giorgianni di Anele che è il motore di questo delizioso progetto che rappresenta per Notorious il ritorno alla produzione dopo un periodo di inevitabile fermo”.