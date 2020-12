Giulia De Lellis in un film, debutta al cinema con Volo e Frassica

(Fotogramma)

Un film per Giulia De Lellis, che si dà al cinema dopo aver annunciato il suo debutto sul grande schermo. L'influencer, attraverso la sua pagina Instagram, ha infatti spiegato ai suoi follower di essere attualmente impegnata nelle riprese di un film accanto a Fabio Volo e Nino Frassica. Le riprese si stanno girando a Roma e questo dettaglio viene anche confermato dalle diverse IG stories dell’attrice in cui ha confidato ai fan che in questo periodo è costretta a spostarsi spesso da Milano a Roma. Secondo le prime indiscrezioni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne interpreterà sé stessa.

Un salto di qualità, dunque, per la De Lellis che cinque anni fa conquistò Andrea Damante nella popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi e che a soli 24 anni è diventata una delle web influencer più seguite d’Italia. Giulia De Lellis, tuttavia, non è nuova al mondo del cinema dal momento che qualche anno fa ha già recitato nelle serie di Witty Una vita in bianco accanto agli attori di Un posto al sole Ludovica Bizzaglia e Luca Turco. De Lellis, che vanta cinque milioni di follower, sta vivendo anche un momento magico in amore dove ha trovato la felicità con Carlo Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello, oggi tra le grandi protagoniste del Grande Fratello Vip.

L’influencer ha quindi archiviato definitivamente la sua travagliata storia con Andrea Damante che ha commentato in maniera polemica la nuova relazione d’amore di Giulia: “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia, come tutti, dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa” ha dichiarato a Verissimo, dove Damante non ha nascosto la sua amarezza dal momento che Carlo Beretta è un suo amico: “Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”. L’ex tronista ha poi ribadito che, prima della loro rottura definitiva, tra lui e la De Lellis c’erano in ballo progetti di vita importanti: “Ho trent’anni, una volta che finalmente eravamo tornati insieme, sognavo una famiglia. Siamo andati a vivere nella casa di Milano che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanze, una casa per una famiglia”. (in collaborazione con ultimora.news)