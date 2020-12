Valeria Marini: ''Il mio ex provoca cercando visibilità, se ho chiuso ho buoni motivi''

''Non voglio parlare di questo argomento, non gli rispondo neanche! Se ho deciso di chiudere avrò i miei buoni motivi. Questo è un momento difficile sia per noi che per il nostro paese e abbiamo il dovere di concentrarci sulle cose serie''. Così Valeria Marini all'Adnkronos sulle dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzato Gianluigi Martino che, intervistato da 'Novella 2000', commentando la recente apparizione della showgirl a 'Verissimo' dove ha confessato la fine della loro storia d'amore, ha affermato che ''da quella ospitata, non so per quale motivo, hanno iniziato a buttare fango su di me''.

Sul motivo della rottura con Martino la Marini, ospite a 'Verissimo', si era lasciata scappare un ''è successa una cosa molto grave'' senza però scendere nei dettagli. ''E' un momento talmente delicato che non voglio neanche rispondere a provocazioni fatte solo per cercare visibilità -sottolinea la showgirl- Il nostro paese deve risolvere problematiche importanti, si avvicina il Natale, c'è una pandemia e siamo privati della gioia di poter andare alla Messa di Natale e di stare con la nostra famiglia''.

''Sto attraversando un momento delicato -tiene a precisare- come tutti d'altronde. Non potremo festeggiare il Natale ma è giusto farlo per evitare che si ricada in una terza ondata. Io (al mio ex fidanzato, ndr) ho solo risposto mettendo un punto. Per ora non ho più niente da dire su questa vicenda''. Il legale della Marini Laura Sgro' all'Adnkronos conferma di aver diffidato Martino ''nell'usare il nome di Valeria Marini per farsi pubblicità. Non abbiamo altro da aggiungere'', conclude.

(di Alisa Toaff)