'L'Eredità', colpo di scena grazie a bonus

(Fotogramma)

Non finiscono le sorprese con il supercampione Massimo Cannoletta a 'L'Eredità' su Rai1. Dopo avere sbagliato volontariamente una risposta al 'triello' (uno dei momenti decisivi del gioco) mercoledì sera per favorire un altro concorrente, Cannoletta, che ha vinto fino ad ora più di 200mila euro, è stato sconfitto ieri sera da un'altra concorrente, Karen, nel corso dell'eliminazione per l'accesso al triello. Qui il colpo di scena con l'annuncio del conduttore Flavio Insinna: "Per una regola del nostro gioco tu non sei fuori, ma tornerai a giocare con noi. Grazie alle sette ghigliottine consecutive cui hai partecipato, per te è scattato un bonus che ti dà diritto a una 'vita', proprio come avviene nei videogiochi. Quindi sarai ancora con noi". E Cannoletta, soprannominato dallo stesso Insinna 'Google vivente', ha salutato il conduttore con un sorriso dicendogli: "Ciao Flavio, a domani".