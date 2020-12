(Fotogramma)

RAI1

11:30 Camera dei Deputati. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo del 10 e 11 dicembre 2020. A Cura di Rai Parlamento (Il previsto programma “E' sempre mezzogiorno” non andrà in onda)

13:30 TG1

18:45 Senato della Repubblica. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo del 10 e 11 dicembre 2020. A cura di Rai Parlamento (Il previsto programma “L’Eredità” non andrà in onda)

20:00 TG1

21:25 Stanotte a Pompei (anziché Stanotte con Caravaggio)

RAI2

06:00 Telefilm La Grande Vallata Episodio 86 1^ parte (anziché Detto Fatto)

07:00 Telefilm Charlie’s Angels

14:00 Ore 14

14:50 Tv Movie Un Natale molto bizzarro. (2018). Regia di Colin Theys (anziché Detto fatto)

16:20 Telefilm N.C.I.S. Los Angeles: “Somiglianze” (anziché il previsto episodio del Telefilm Un caso per due)

17:00 Resta a Casa e Vinci

17:30 TG2

17:50 TG2 L.I.S. - meteo 2

18:00 Camera dei Deputati. Dichiarazioni di voto finale sul decreto legge immigrazione e sicurezza. A cura di Rai Parlamento (I previsti Tg Parlamento, il TG Sport Sera e il Telefilm Hawaii Five – 0 non andranno in onda)

19:40 Telefilm N.C.I.S.: “Il San Dominick”

01:00 Telefilm N.C.I.S. New Orleans: “La lista”, “Colui che sa”, “Fa’ la nanna piccolina!” e “Lo farai tu” (Il previsto episodio del Telefilm Rex (01:00) non andrà in onda)

05:25 Telefilm La Grande Vallata Episodio 88 1^ parte (anziché Detto Fatto)

RAI3

19:55 Senato della Repubblica. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo del 10 e 11 dicembre 2020. A cura di Rai Parlamento (Il previsto programma “Blob” non andrà in onda)

20:25 Che succ3de?