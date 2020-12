Emma: "Contro Blue Phelix sui social frasi omofobe vomitevoli"

"Quando ho detto che l'Italia non è pronta per Blue Phelix, non parlavo della discografia ma degli insulti omofobi che questo ragazzo ha ricevuto sui social dal primo momento che è entrato ad 'X Factor'. Delle frasi vomitevoli che ha dovuto subire su Instagram. E d'altronde l'Italia non è pronta perché ancora si picchia un ragazzo perché omosessuale". Emma Marrone, presentando la finale di 'X Factor', ha spiegato così perché aveva reagito parlando di un'Italia non ancora pronta all'eliminazione del concorrente Blue Phelix, all'anagrafe Francesco Franco, studente di 22 anni di Livorno, che dopo essersi trasferito a Londra, per fare musica, ha deciso di vivere la sua vita e la sua sessualità in totale libertà.