Mondo Rai/appuntamenti e novità

Protagonista del film “Wonder”, diretto da Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, in onda su Rai1 domani alle 21.25, è un bambino affetto dalla rara Sindrome di Treacher Collins (malattia congenita dello sviluppo craniofacciale). Auggie Pullman ha undici anni, vuole diventare un astronauta e viaggiare tra le stelle, convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto. La sua famiglia è amorevole e lo aiuta sempre, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media e niente sarà semplice…

Secondo appuntamento, domani alle 21.20 su Rai3, con Massimo Ranieri che torna al teatro Sistina con “Qui e adesso” e condivide questo momento con artisti e personaggi con i quali c’è un importante legame, che in questa nuova puntata sono Francesco De Gregori, Arisa, Claudia Gerini, Salvador Sobral, Arturo Brachetti, Marino Bartoletti e l’avvocato Giorgio Assumma. Anche stavolta, per stare insieme a loro, non ci sarà soltanto il palcoscenico, ma anche il camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e provare, andando al di là dei riti dello show televisivo classico. Un luogo spontaneo per dialogare o cantare insieme, dando spazio innanzitutto alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Poi naturalmente il grande talento di Ranieri, attore e cantante con i suoi cavalli di battaglia e nuovi arrangiamenti, tutto seguito nel suo costruirsi, dalle prove al magico risultato finale. In scena anche l’orchestra che segue Ranieri da sempre nei suoi spettacoli, un corpo di ballo di giovani che accompagnerà e si esibirà accanto agli artisti e, come cast fisso del programma, i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis.

Domani la prima serata di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21.10 è all’insegna dell’azione d’autore con “Sicario”, pregiato thriller firmato dal talentuoso regista di Arrival e Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, e interpretato da Josh Brolin, Emily Blunt e Benicio Del Toro. La giovane agente dell’FBI Kate Macer, distintasi in un recente caso in Arizona, viene arruolata dalla CIA in una delicatissima operazione per combattere il narcotraffico sul confine tra Stati Uniti e Messico. Ma nel corso della sua missione, Kate farà sempre più fatica a distinguere il Bene dal Male.

Le inquietudini e le paure degli italiani al tempo del covid saranno al centro della puntata di “Tg2 Italia” di domani alle 10 su Rai2. Marzia Roncacci ne parlerà con Emanuele Caroppo, Psichiatra e psicoterapista e in collegamento con Ivan Mazzoleni dell’osservatorio flowe, con il regista Dario Argento, la scrittrice Barbara Balardi e la presentatrice Veronica Maya. Nella seconda parte, invece, spazio all’editoria e alle inziative culturali dei grandi quotidiani italiani. Ospiti in studio Ottavio Ragone, caporedattore della redazione de la Repubblica di Napoli e Matteo Iorito, rettore Universita' Federico II di Napoli.

Nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, alle 11.00 su Rai3, si parlerà di una condizione nella quale il cuore non riesce a pompare la giusta quantità di sangue: l’insufficienza cardiaca. Come riconoscere questa patologia? Come curarla? Ne parla il professor Massimo Volpe, direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma. Nella seconda parte del programma focus su Herpes Zoster, un'infezione che deriva dalla riattivazione del virus varicella-zoster. Spiegherà come si affronta il professor Antonio Volpe, infettivologo di Tor Vergata. Infine, il professor Maurizio Calzavara Pinton parlerà di come mantenere in salute le nostre unghie.

“Hanukkah - La festa delle luci”, cortometraggio in animazione diretto da Maurizio Forestieri, prodotto da Rai Ragazzi e da Graphilm Entertainment di Roma, ha ricevuto una nomination come migliore corto d’animazione per ragazzi ai Kidscreen Awards 2021, il più importante festival americano che celebra le migliori produzioni dell'anno della televisione e dell'intrattenimento digitale per bambini e ragazzi. Il film è l’unico prodotto europeo tra i tre titoli selezionati in nomination, insieme a due avversari d’indiscusso prestigio quali un cortometraggio della Pixar per Disney+ e uno di Sesame Workshop. I vincitori saranno annunciati in una speciale cerimonia online che si terrà il 9 febbraio prossimo durante il Kidscreen Summit Virtual. Sceneggiato dal regista e da Anna Lucia Pisanelli, il cortometraggio racconta una storia di amicizia, coraggio e condivisione, piena di poesia e di spunti di riflessione, rivolta ai ragazzi e alle loro famiglie, con le voci di Luisa Ranieri e Francesco Pannofino. Attraverso la vicenda di fantasia della giovane pasticcera Anna, si scopre una delle feste più antiche e affascinanti che si celebrano in Italia e nel mondo, la festa ebraica di Hanukkah. Il film, della durata di 15 minuti, tornerà su Rai Gulp domani per la festa ebraica di Hanukkah (alle ore 10.10 e 17.15), che ricorda il miracolo dell’olio del candelabro del Tempio di Gerusalemme, simbolo della festa delle luci. La candidatura ai Kidscreen Awards si aggiunge alle nomination già ricevute all’Hiroshima Film Festival, allo Shanghai TV Festival, al BIAF in Corea del Sud e a Cartoons on the Bay, facendo di Hanukkah uno dei corti per la tv più apprezzati nel circuito dei festival di animazione internazionali.

Il tema della privacy è al centro del film “The Circle”, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) domani alle 21.10. Tratto dall’omonimo romanzo di Dave Eggers, con la regia di James Ponsoldt presenta un cast di primo piano che vede insieme Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan. Tra fantascienza e realtà The Circle è una importante società tecnologica proprietaria di un social network per cui va a lavorare la giovanissima Mae Holland. Una delle novità proposte da questa azienda è la Circle Video Delivery, una telecamera minuscola che sarà in grado di riproporre sui Social immagini in tempo reale e in altissima definizione. Utilissima in alcune circostanze però non mostra nessuna attenzione per la privacy delle persone.

Skiffle, beat, rock, glam, punk, ska, britpop, rave o drum 'n' bass: tutti questi stili di musica pop sono nati nel Regno Unito. Per non parlare dei Beatles, degli Stones, dei Led Zeppelin, dei Coldplay o di Adele. Il documentario “The United Kingdom of Pop”, in onda domani alle 22.45 su Rai5, ripercorre in due puntate i fenomeni culturali che hanno segnato il nostro passato e continuano a definire il presente; un presente che oggi, di fronte alla Brexit, appare più rilevante che mai. La Gran Bretagna è senza dubbio la nazione del pop per eccellenza, che con la sua musica ha modellato per sessanta anni il suono dell'età moderna. Il “Regno Unito del Pop” ha avuto un impatto profondo su costumi, mode e tendenze del mondo, ispirando nuove generazioni a cavalcare lo spirito dei tempi: che si tratti dell’intramontabile fascino di James Bond, della irresistibile comicità di Mr Bean, o della travolgente minigonna di Mary Quant, la Gran Bretagna è sovrana su tutte le espressioni e declinazioni della cultura “popolare”.

In occasione della Giornata dei Diritti Umani, domani alle 22.45, Rai Radio3 trasmetterà insieme a BBC e a altre 36 radio del circuito EBU, l'innovativo progetto Voices del compositore Max Richter, ispirato alla Dichiarazione universale dei Diritti umani. Dopo “Sleep. Music for Quarantine”, andato in onda su Radio3 e in tutto il circuito EBU la notte della scorsa Pasqua, come una sorta di preghiera laica durante la pandemia, Max Richter propone ora un nuovo progetto e lo fa insieme ai membri del suo ensemble Max Richter, dell’ensemble Tenebrae e di solisti di grande calibro come il soprano Grace Davidson, la violinista Viktoria Mullova e la narratrice Sheila Atim. L’idea di Richter e della sua partner creativa, Yulia Mahr, è stata quella di invitare persone da tutto il mondo a essere parte attiva del progetto, leggendo alcuni brani della Dichiarazione universale dei Diritti umani. Le risposte sono arrivate a centinaia con contributi in oltre 70 lingue. Queste letture, le “voci” a cui si riferisce il titolo dell'opera, formano così un paesaggio sonoro attraversato dalla musica dell'ensemble. Ad aprire Voices, c'è quella di Eleanor Roosevelt, che è stata la prima presidente della Commissione per i Diritti umani delle Nazioni Unite e che ha svolto un ruolo fondamentale nella stesura della Dichiarazione universale dei Diritti umani. Max Richter e Yulia Mahr si sono detti entusiasti di aver avuto questa opportunità, perché: "In questi tempi strani e complessi è più importante che mai mantenere vivi la musica e il messaggio della Dichiarazione Universale".