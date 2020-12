Rai: Variazioni programmi tv di domani

(Fotolia)

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

06:00 Telefilm La Grande Vallata Episodio 88 2^ parte ed Episodio 89 (anziché Detto Fatto)

14:00 Ore 14

15:15 (anziché 14:55) Detto Fatto

17:00 (anziché 17:30) Resta a casa e vinci (Il previsto episodio del Telefilm Un caso per due delle h.16:35 non andrà in onda)

17:30 (anziché 18:15) TG2

17:50 TG 2 L.I.S. - Meteo

18:00 Camera dei Deputati. Dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario in Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. A cura di Rai Parlamento

19:40 Telefilm N.C.I.S.: “Consigliata la presenza di un adulto” (I previsti Rai Parlamento Telegiornale delle h. 18:00, TG Sport Sera delle h.18 :30 e l’episodio del Telefilm Hawaii Five-0 delle h.18:50 non andranno in onda)

23:40 Una Pezza di Lundini 00:05 Film Senza Confini - Il Commissario Palatucci (2001) Drammatico Regia di Fabrizio Costa (anziché il FILM La parrucchiera)

02:10 (anziché 01:45) Telefilm N.C.I.S. New Orleans: “ Quanto dolore puoi sopportare?” e “La mia città”

03:40 TG 2 Eat Parade

03:50 (anziché 03:20) Piloti

04:01 Videocomic Passerella di comici in tv

05:25 Telefilm La Grande Vallata Episodio 90 1^ parte (anziché Detto Fatto)

RAI 3

Nessuna variazione