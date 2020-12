Alessandro Cattelan lascia X Factor: "Finisce un'epoca"

"Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor". Emozionato e commosso Alessandro Cattelan, annuncia così in diretta durante la finale, il suo addio al talent. "E' stato un viaggio molto bello quello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni - aggiunge - Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me, sta finendo un pezzo della mia vita". "Se avete seguito X Factor dall’inizio è finito anche un pezzo della vostra vita, si cambia pagina", sottolinea.

"Immaginavo una fine diversa, al Forum, con un sacco di gente, con i miei amici e la mia famiglia ad aspettarmi in camerino. È stato un anno particolare per tutti e lo finiamo così… insieme", dice ancora prima di ringraziare tutti: "Per me è arrivato il momento di voltare pagina".

'X Factor' 2020, vince Casadilego