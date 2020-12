Crozza diventa Crisanti: "Tra quarta e quinta ondata piovono capodogli"

"Tra la quarta e la quinta ondata piovono capodogli". Maurizio Crozza diventa Andrea Crisanti che, per le sue profezie sempre più tetre sull'evoluzione del Covid, in Fratelli di Crozza è rappresentato come la Morte de Il Settimo Sigillo di Bergman: "Mi chiami Crisantemi, nell’ambiente mi chiamano tutti così. Tra la quarta e la quinta ondata pioveranno capodogli. Ci sarà un picco di assemblee di condominio… perché si dovranno rifare i tetti. Bisognerà stare chiusi in casa per almeno otto-nove anni".

