Mondo Rai/appuntamenti e novità

(Fotogramma)

Prosegue domani, alle 21.25 su Rai1 con la terza puntata, “The Voice Senior”, la variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Lo show ha una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità, a partire dal cast e dal meccanismo del format. A tenere le fila delle cinque puntate, alla conduzione Antonella Clerici, volto amatissimo della rete. Con lei i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine - che rappresentano il team Carrisi - e Clementino. Grandi novità anche nella dinamica di gara con un meccanismo più snello: 3 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le “audizioni al buio” che sono la cifra del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. In questa prima fase gli aspiranti talenti musicali tenteranno di conquistare i quattro coach, ma solo 24 tra loro, 6 per team, arriveranno alla semi finale, il Knock out, quando i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 2 concorrenti per team accederanno alla spettacolare finale, prevista domenica 20 dicembre. The Voice Senior è prodotto in Italia da Fremantle ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in ben 62 Paesi. La regia è di Sergio Colabona.

Serata all’insegna della commedia d’autore quella di Rai2, domani alle 21.20 con il film di Gianni Zanassi del 2018 “Troppa grazia”, con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston e Valerio Mastandrea. La storia è quella di Lucia, una geometra di 36 anni che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra difficoltà economiche e relazioni personali sempre poco chiare, il Comune la incarica di un controllo su un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica. Durante i controlli Lucia si accorge che le mappe del Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili rischi geologici. Lucia, spaventata dall'idea di poter perdere il suo incarico, decide di non dire nulla e non creare problemi. Il giorno dopo, ripreso il lavoro sul terreno, viene interrotta da quella che le sembra una giovane "profuga". Lucia le offre 5 euro e riprende a lavorare. Ma la sera, mentre cucina in casa sua, la rivede improvvisamente lì davanti a lei. La "profuga" la fissa e le dice: "Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa..."

Domani alle 21.20 Rai3 trasmette il film "La caduta-Gli ultimi giorni di Hitler", con Bruno Ganz e Juliane Kohler. Il film racconta gli ultimi dieci giorni di vita di Adolf Hitler, a partire dal suo cinquantaseiesimo compleanno, il 20 aprile 1945, fino al suicidio avvenuto nel bunker di Berlino, pochi giorni prima della resa incondizionata della Germania. Hitler rifiuterà ogni trattativa, nonché qualsiasi ipotesi di resa.

Domani alle 21.20, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone una scarica d’adrenalina con il film d’azione “Escape Plan 2 - Ritorno all’inferno”, sequel del fortunato prison-movie con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger che qui vede però il ritorno del solo Stallone, nuovamente alle prese con un’evasione impossibile dal carcere di massima sicurezza Hades, in cui è stato rinchiuso uno dei più validi membri del suo team. Oltre a Sylvester Stallone, nel cast troviamo Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King e Huang Xiaoming. A seguire, in prima visione assoluta, il documentario “Alcatraz: Escaping the Rock”, basato sulle recenti ricerche di un team di scienziati olandesi che cercano di stabilire se la grande fuga avvenuta nel 1962 da Alcatraz abbia davvero dato la libertà ai rapinatori Frank Morris, Clarence e John Anglin, dei quali si è persa ogni traccia.

L'attesissimo vertice europeo sul Recovery Fund e sulla Brexit. Più speranze per il varo dei soldi per uscire dalla crisi Covid, mentre è ancora molto incerta la situazione della separazione fra Gran Bretagna e Unione Europea. A Radio anch’io, condotto da Giorgio Zanchini, su Rai Radio1 dalle 7.30 nella puntata di domani. Ma si parlerà anche delle novità dell'Ilva e nell'ultima parte della trasmissione, di ambiente, deforestazione, alberi in città. Tra gli ospiti: Gavino Moretti, corrispondente Rai da Bruxelles; Marinella Neri Gualdesi, Storia delle Relazioni internazionali e storia dell’Integrazione europea all'Università di Pisa; Julia Vasarhelyi, giornalista freelance ungherese; Carlo Calenda, leader di “Azione”; Brando Benifei, capodelegazione PD al Parlamento europeo; Marco Zanni, capogruppo del gruppo Identità e Democrazia a Bruxelles (Lega); Donald Sassoon, storico, scrittore e saggista, emerito di Storia Europea Comparata alla Queen Mary University of London; Rocco Palombella, Segretario Generale UILM; Mario Tozzi, geologo, ricercatore del Cnr, divulgatore scientifico; Stefano Boeri, architetto e urbanista, ordinario al Politecnico di Milano; Paolo Lassini insegna tecniche di riqualificazione del sistema rurale, facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano; Ingrid Simon, presidente dell'Associazione Manu Riforesta.

Dalla domotica ai viaggi su Marte e poi lo sviluppo dell’intelligenza artificiale che impara a pensare autonomamente: nel futuro la tecnologia ci può riservare grandi sorprese ma anche grandi insidie. Se ne parlerà domani a “Tg2 Italia”, il programma condotto da Marzia Roncacci, in onda su Rai2 alle 10. Ospiti in studio il maker Paolo Cirenei e l’editore Sergio, In collegamento Massimiliano Colella, direttore della mostra Innova Camera.

Le infezioni urinarie sono l’argomento principale della puntata di “Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, in onda domani alle 11.00 su Rai3. Ne parla il professore Giorgio Franco, urologo presso il Policlinico Umberto I di Roma. Nella seconda parte ci si soffermerà sull’assunzione dei farmaci: quando vanno presi per non correre rischi? La dottoressa Carla Bruschelli, medico di famiglia di Roma, spiegherà le differenze. Infine, lo spazio dell’alimentazione sarà dedicato a un alimento che piace a tutti: il cioccolato, con la professoressa Mariangela Rondanelli, Endocrinologa all’Università di Pavia.

Dai pinguini di Adelia ai fenicotteri, molte coppie di genitori animali sono disposte a fare di tutto per proteggere e nutrire insieme i loro cuccioli. Lo racconta il secondo episodio della serie “Animali genitori eccezionali”, in onda domani alle 14.30 su Rai5. A volte una famiglia monoparentale sembra l'opzione migliore, mentre altre volte paga per i genitori restare uniti o, addirittura, reclutare un aiuto. Dai pinguini ai roditori, dalle volpi ai fenicotteri, dagli elefanti alle manguste: questi genitori hanno tutti lo stesso obiettivo, quello di proteggere e allevare il maggior numero possibile di discendenti.

Per il ciclo di appuntamenti dedicati ai classici del teatro greco, Rai Cultura propone la tragedia di Eschilo “Le coefore”, in onda domani alle 15.45 su Rai5, nell’adattamento televisivo del 1966 diretto da Mario Ferrero. Tra gli interpreti, Giulio Bosetti, Lila Brignone, Sarah Ferrati, Vittorio Sanipoli, Stefano Varriale, Ave Ninchi. Oreste e Elettra, figli del defunto re di Argo Agamennone, tramano la morte della madre Clitemnestra, uxoricida. Oreste, giunto ad Argo insieme all'amico Pilade per vendicare la morte di suo padre, si reca sulla tomba di Agamennone e gli offre una ciocca dei suoi capelli. Sua sorella Elettra, giunta insieme alle Coefore sue ancelle a celebrare i riti funebri per il padre, trama con lui la vendetta contro la loro madre Clitennestra e il suo amante Egisto, gli assassini di Agamennone. Dopo aver invocato gli dei e con la complicità delle Coefore, Oreste entra travestito da forestiero nella reggia, uccide Egisto e, dopo aver rivelato la sua vera identità, uccide Clitennestra, accorsa alle sue grida. Compiuto il matricidio, Oreste - inorridito dal suo stesso gesto e con la paura di essere inseguito dalle Erinni - si reca al santuario di Apollo a Delfo per chiedere aiuto al dio. Traduzione Manara Vangimigli, scene Lucio Lucentini, costumi Maurizio Monteverde, musiche Bruno Nicolai.