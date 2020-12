Danza: Regione Lazio-BdR, al Quirino anteprima di 'Première' di Costanzo Martini

Un'immagine delle prove di 'Première' che il coreografo Andrea Costanzo Martini ha creato per il BdR

Presentato in anteprima stasera, al Teatro Quirino di Roma - in assenza di pubblico, nel rispetto dei decreti attualmente in vigore su tutto il territorio nazionale - la prima versione di 'Première', nuova produzione del Balletto di Roma realizzata interamente online con il sostegno di Regione Lazio, Mibact e di Siae nell’ambito del programma 'Per Chi Crea'. Il nuovo lavoro, con coreografia di Andrea Costanzo Martini, artista attivo sulla scena internazionale e già autore per il Balletto di Roma ('Intro', 2018), vede in scena gli interpreti della compagnia diretta da Francesca Magnini.

La creazione verrà eccezionalmente trasmessa in streaming sul sito Balletto di Roma nell’ambito del programma Inside Out Contemporary Dance, progetto vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, parte di Romaroma 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, realizzato in collaborazione con Siae e con il patrocinio del Municipio XIII Roma Aurelio. Lo spettacolo verrà, inoltre, trasmesso in replica, sempre su piattaforma online, il 15 dicembre alle 18, il 16 dicembre alle 15, il 17 dicembre alle 11, il 18 dicembre alle 16, il 19 dicembre alle 17.

'Première' ha visto la sperimentazione di un’inedita modalità di creazione grazie alla collaborazione 'distanza' tra autore e interpreti. Da Tel Aviv, dove da tempo risiede, Andrea Costanzo Martini ha infatti guidato i danzatori della compagnia, presenti nelle sale del Balletto di Roma, 'in remoto'. Una vera e propria sfida creativa, dettata dalle necessità del nostro presente, che ha dato vita a nuovi principi di ideazione e realizzazione della danza.

'Première' nasce, dunque, dall’incontro di Andrea Costanzo Martini con i danzatori del Balletto di Roma e dalla fascinazione per questi artisti così giovani che inseguono il loro desiderio di movimento, sia come sentimento personale, che come bisogno comune. 'Première' celebra l’umanità, indaga le biografie, le storie uniche e irripetibili di ognuno.

'Première' ci svela che una compagnia di danza in fondo è un villaggio, una tribù, con i suoi bisogni primari che tentano di essere soddisfatti dall’organizzazione in codici e regole. Tra luci e ombre, come sotto i riflettori. Specialmente alla luce dei recenti avvenimenti legati alla pandemia, dopo una lunga pausa forzata, lontani dalle sale di teatro, sorge spontanea la domanda, come tornare su un palcoscenico? Cosa ci spinge a esibirci, a farci guardare, ad esporci agli occhi del pubblico? Cosa diamo a vedere? E cosa è impossibile nascondere quando siamo su un palcoscenico?

"'Première' diventa quindi un rito fatto di commossi e intensi applausi, unico punto di contatto tra gli artisti stessi e il pubblico mancato - spiegano Francesca Magnini, direttrice artistica del BdR e Andrea Costanzo Martini - Una dedica a tutti coloro che stanno oggi lavorando per un rientro del corpo alla vita. Una celebrazione in cui la danza è medium capace di ricreare le condizioni per ricominciare. Un ritorno - di nuovo - alla nostra prima volta".