Fedez e i 1000 euro donati: "Cattivo gusto? Lo rifarei, è a fin di bene"

Fotogramma

Il gesto di Fedez, che ieri ha donato 1.000 euro ciascuno a 5 rappresentanti di altrettante categorie scelte dai seguaci del suo canale su Twitch, scatena le polemiche sui social. E il cantante decide di replicare.

"In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica di ieri, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare", dice Fedez. Diverse persone infatti hanno sottolineato il fatto che Fedez abbia usato una Lamborghini per spostarsi in città: "La mia macchina - spiega l'artista - l'ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato".