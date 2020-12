Fedez regala 1.000 euro a 5 suoi fan

(Fotogramma)

Mentre è dato ormai quasi per certo in gara al prossimo Festival di Sanremo, Fedez ieri è andato in giro per Milano a donare 5.000 euro: 1.000 euro ciascuno a 5 rappresentanti di altrettante categorie scelte dai seguaci del suo canale su Twitch, la piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon.

Il rapper ha raccolto per due mesi le donazioni dei fan, chiedendo poi ai suoi fan di decidere come e a chi donarli. La scelta è caduta su "un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere o ristoratore, un volontario", ha raccontato Fedez sulle sue storie di Instagram. "Ha scelto tutto la mia chat. In due mesi sono raccolti 5000 dollari che io ho arrotondato a 5000 euro", ha aggiunto. La missione è durata circa tre ore per le strade di Milano: "È stato estenuante", ha raccontato alla fine Fedez. Aggiungendo: "È stato bello, molto bello".