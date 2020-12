Google down e Zerocalcare chiede alla madre...

Il Googledown scatena l'ironia della rete e riporta in auge una vecchia vignetta di Zerocalcare, che raccontava la reazione della madre ad una non meglio identificata sparizione di Google dal pc e le due ipotesi del disegnatore, da sempre ironico sull'uso della tecnologia da parte delle generazioni più attempate, mamma compresa.

Nella vignetta del 2013 la madre sconcertata comunicava al figlio: "Non cè più Google". Accanto, il figlio riportava le due ipotesi effettuate attraverso una "traduzione dal maternese": "ipotesi 1 (82%) non compare più Google come pagine iniziale all'avvio di Firefox; ipotesi 2 (18%) il famoso motore di ricerca di Mountain View ha chiuso senza che le borse mondiali se ne siano accorte, lo ha scoperto per caso mia madre".

E proprio Zerocalcare è tornato con ironia sull'argomento, interpellato da migliaia di fan, che ricordavano la vecchia vignetta: "Mi sta taggando un sacco di gente per la caduta di google, chiedendomi se mia madre lo sa, ricordando la vignetta di qualche anno fa. Ho chiesto. Ella risponde: 'Andatevenaffanculo, va'...", ha scritto il fumettista su Twitter.