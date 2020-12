Cruise contro troupe: "Rispettate misure anti Covid o siete licenziati"

Tom Cruise (Fotogramma)

“Se vedo che lo fai di nuovo, te ne vai. E se qualcun altro lo fa ancora è licenziato”. Questo lo sfogo di Tom Cruise contro due collaboratori della sua troupe che, durante le riprese di Mission: Impossible 7, non rispettavano le norme anti Covid sul distanziamento, essendo a meno di un metro di distanza l'uno dall'altro davanti allo schermo di un computer.

Furioso per il fatto che gli sforzi per continuare le riprese durante la pandemia potessero essere messi a rischio da un comportamento imprudente, l’attore americano inveisce, in una registrazione audio pubblicata dal tabloid britannico Sun: “Sono di nuovo a fare film. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro”, che andrebbero persi qualora fossero annullate le riprese.

"Questo è tutto – conclude Cruise -. Niente scuse. Puoi dirlo alle persone che stanno perdendo le loro case perché l’industria cinematografica è chiusa. Ma non chiuderemo questo film. Se lo vedo di nuovo, sei licenziato”.