E' morto Jeremy Bulloch, il primo Boba Fett di Guerre Stellari

(Fotogramma)

E' morto Jeremy Bulloch. L'attore, 75 anni, ha interpretato per primo Boba Fett nella saga di Guerre Stellari. La notizia, diffusa inizialmente online da un collezionista di autografi e cimeli legati di Star Wars, è stata poi confermata da Daniel Logan, l'attore che ha interpretato Boba Fett in Star Wars: Episode II – L'attacco dei cloni. "Non riesco a trattenere le lacrime mentre comunico che Jeremy Bulloch è morto. Riposa in pace, leggenda. Ti vorrò bene per sempre, la forza sia con te per sempre", ha scritto sui social.