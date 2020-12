Gf Vip, il crollo di Pretelli: "Sono distruttivo per la coppia"

(Fotogramma)

Pierpaolo Pretelli, tra i personaggi più apprezzati dal pubblico di questa edizione del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore ha avuto un drammatico crollo emotivo. Dopo l'uscita dalla casa di Elisabetta Gregoraci, l'ex velino si sta interrogando spesso sui suoi rapporti con le donne e, conversando con Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta, ha aperto il suo cuore confidando ai due coinquilini le sue debolezze e i suoi limiti per quanto concerne l'amore. Pretelli, che dopo la fine della sua relazione con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo, non ha più vissuto una storia importante, ha svelato: "Con Elisabetta ho provato cose che si provano all'inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C'è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single – cioè da due anni e mezzo – ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco".

L'ex velino ha poi spiegato: "Io sono sempre stato fidanzato e vedermi single da due anni e mezzo mi fa pensare che ho dei problemi da risolvere. Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante. Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi".

E sulla sua "amicizia speciale" con Elisabetta Gregoraci, Cristiano Malgioglio ha osservato: "Io da fuori ti vedevo e dicevo: che cretino ‘sto ragazzo, ha tutto e piange. Tu e lei siete due mondi completamente diversi. Può esserci l'amore tra due mondi diversi, ma lei voleva un ragazzo cui appoggiarsi. Si era molto affezionata a te, mentre tu provavi qualcosa di più. Se lei ha giocato con i sentimenti penso sia terribile ma non voglio credere che l'abbia fatto. Perché devi essere triste? Hai un rapporto bellissimo con la tua ex, hai un figlio meraviglioso. Non devi piangere. L'amore arriva quando meno te lo aspetti". E proprio le affermazioni di Malgioglio hanno spinto Pretelli ad abbandonarsi ad un lungo pianto: "Non piangere, se ti vede tuo figlio piange anche lui. Se esco venerdì e ti vedo piangere spacco la televisione" lo ha infine sollecitato il celebre paroliere. (in collaborazione con ultimora.news)