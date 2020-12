Masterchef al via, l'intervista ai tre chef

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: i tre super chef star di Masterchef raccontano, in un’intervista all’Adnkronos, le emozioni dell’esordio della decima edizione del celebre programma di cucina famoso in tutto il mondo. E se le loro gag funzionano tanto da poter diventare una sit-com a parte (idea sulla quale stanno ragionando), da non perdere l’esilarante siparietto finale con il quale i tre chef augurano -a modo loro- Buon Natale agli utenti di Adnkronos.