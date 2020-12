Addio a Claude Brasseur, il papà della Marceau nel 'Tempo delle mele'

Claude Brasseur (foto Afp)

(Adnkronos/Cinematografo.it) - E’ morto Claude Brasseur, attore francese che in oltre 60 anni di carriera ha recitato in più di 110 film. Aveva 84 anni. “Claude Brasseur è scomparso oggi all’età di 84 anni nella pace e nella serenità, circondato dai suoi cari”, ha annunciato il suo agente a France Presse, precisando che l’artista "non è rimasto vittima del coronavirus”. Brasseur sarà seppellito a Parigi e riposerà al fianco del padre, l’attore Pierre Brasseur, al cimitero Père-Lachaise.

Premiato con il César come miglior attore non protagonista nel 1977 per 'Certi piccolissimi peccati', Brasseur ottenne il riconoscimento come miglior attore protagonista tre anni dopo, per 'Guerra tra polizie'. Tra i tantissimi ruoli interpretati anche quello del padre di Sophie Marceau nel dittico cult de 'Il tempo delle mele' (1981 e 1982).

Brasseur mosse i primi passi in teatro nel 1955, debuttando al cinema l’anno successivo in 'Rencontre à Paris' di Georges Lampin. Fu diretto dai più importanti registi francesi del periodo, da Jean Renoir ('Le strane licenze del caporale Dupont') a Marcel Carné ('Il fantastico Gilbert'), Roger Vadim ('A briglia sciolta'), Georges Franju ('Occhi senza volto') fino a Jean-Luc Godard ('Bande à part' e 'Detective'), Costa-Gavras ('Il 13° uomo') e Claude Sautet ('Una donna semplice').

Si rivelò soprattutto in televisione, in particolare nel ruolo di Vidocq in 'Les Nouvelles Aventures de Vidocq' interpretato tra il 1971 il 1973. Protagonista di 'Mica scema la ragazza!' di François Truffaut, conobbe un largo successo negli anni Settanta, da 'Esecutore oltre la legge' a 'Il genio' fino a 'Una donna semplice' e 'Andremo tutti in Paradiso'. Grande commediante, partecipò agli italiani 'Aragosta a colazione' e 'Quando la coppia scoppia' al fianco di Enrico Montesano.

Tornò in Italia nel 1998 per 'Matrimoni' di Cristina Comencini e nel 2005, impersonando Benito Mussolini nella fiction 'Edda'. Tra le sue ultime partecipazioni, 'Actors', 'Un po’ per caso, un po’ per desiderio', 'Tutti in piedi'.