Spunta un riccio in carne e ossa sul set di ‘Ricci e Capricci’

Spunta un riccio in carne ed ossa sul set della serie televisiva ‘Ricci e Capricci’ che nel 2021 andrà in onda su La5 con la sua quarta stagione. Chissà se il destino ha scelto per questo riccio un finale da film? Sta di fatto che il suo ritrovamento, vicino al capannone dove si svolgono le riprese, sulla Via Salaria, ha già reso felici e divertito gli attori della sitcom ambientata in un coloratissimo salone di bellezza.

Tutti sanno che i piccoli spinosi sono animaletti notturni e invece il tenero mammifero si aggirava di giorno, col rischio di essere investito dalle automobili numerose in quel tratto di strada. La 'Missione Salva Ricci', quindi è stata tempestiva ed ognuno si è dato da fare per cercare panni caldi, acqua e miele e individuare enti preposti. La gara di solidarietà tra i protagonisti, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Emy Bergamo, Marco Milano, ha coinvolto anche il regista Paolo Geremei, i produttori, Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, lo staff e l'attore Enzo Salvi, presente per girare una puntata come guest star.

E dove poteva essere meglio accolta la folta chioma di aculei se non in un salone di parrucchieri? Il cast, infatti, si è dato subito da fare ed ha chiamato l’Ospedale dei Ricci – ‘La Ninna’, l’unico centro di recupero presente a Cuneo che riunisce una rete di volontari, in tutta Italia. In attesa del loro arrivo gli attori hanno lanciato un hashtag #nessuncapricciosalviamounriccio, con lo scopo di offrire il proprio sostegno e contribuire a preservare l’esistenza dei simpatici spinosi, in costante pericolo per vari motivi tra cui il cambiamento climatico. Un bel regalo di Natale per i numerosi fan della serie che avranno un motivo in più per amare i loro beniamini.