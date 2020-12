Gf Vip, Pretelli-Romero: ritorno di fiamma?

Grande Fratello /Facebook

Al Grande Fratello Vip non mancano mai le emozioni e spesso la permanenza nella casa più spiata d'Italia offre ai concorrenti l'occasione per confrontarsi con i propri sentimenti e con le scelte del passato, come sta accadendo a Pierpaolo Pretelli che, soprattutto dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci e appurato che tra loro non può esserci altro se non una bella amicizia, si è ritrovato a pensare sempre più insistentemente alla sua ex compagna Ariadna Romero. Così, Alfonso Signorini, conduttore del reality show di Canale 5, ha organizzato per l'ex velino un'emozionante sorpresa nel corso della diretta di lunedì 21 dicembre e lo ha invitato a recarsi nella Mystery Room, dove Pretelli si è ritrovato di fronte proprio le immagini che lo ritraevano con la sua ex Ariadna Romero.

A quel punto è stato inevitabile il commento sulla fine della loro relazione: "In questi giorni ho cercato di chiarire qualcosa dentro di me, perché pensavo di aver superato questa fase. Noi ci siamo lasciati per cose banali, eravamo ancora tanto innamorati", ha spiegato Pretelli a Signorini che lo ha subito incalzato con una domanda diretta: "Tu ami ancora Ariadna?". E lui ha ribattuto: "Sto cercando di capirlo, sto cercando di distinguere l’amore per la madre di mio figlio e i sentimenti per lei. Quando l’ho rivista ho rivisto famiglia, amore, ho rivissuto tutte le cose belle passate insieme. Penso che in lei sia scattato qualcosa perché è l’ultima persona che mi sarei aspettato di vedere qui".

E se Pierpaolo Pretelli si sta interrogando sui sentimenti forse mai svaniti per la modella e attrice, anche la Romero ha rilasciato dichiarazioni significative sul suo ex compagno nel corso della puntata di domenica 20 dicembre di Live Non è la D'Urso dove ha sottolineato: "Non abbiamo mai chiarito il perché, il perché è finita. Lui ha detto che dopo di me non ha avuto nessuna storia. Non ce l’ho avuta nemmeno io, dopo di lui ho avuto un mezzo flirt quando stavo all’Isola e poi basta". Dunque, sembra scontato un chiarimento tra i due quando Pierpaolo Pretelli uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip (in collaborazione con ultimora.news).