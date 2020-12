Al Bano: "Sì a vaccino sicuro ma non sarò testimonial"

"Se gli esperti della sanità dicono che il vaccino è una cosa importante e sicura e che non ha effetti collaterali, bisogna farlo". Al Bano parla così con l’Adnkronos a proposito del dibattuto vaccino anti Covid.

"Non posso dimenticare quando alle prime elementari eravamo tutti in fila per farlo, pronti con il braccio scoperto. Era il vaccino contro la poliomielite. Se serve, quindi, bisogna farlo, ma se è un vaccino esperimento, lo facciamo fare a chi fa gli esperimenti", aggiunge.

Quanto alla sua disponibilità a fare eventualmente da testimonial non ha dubbi: "Non sono il personaggio adatto. Mi occupo di musica, di vino e non di medicina e farei ridere i polli". Ma è giusto che vip, artisti o influencer facciano da testimonial ? "Per fortuna siamo in un clima di libertà e ognuno fa quel che sente di dover fare. Io una responsabilità del genere non sento di prendermela".