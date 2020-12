Covid, Arbore: "Vaccino va fatto, dobbiamo convincere anche no vax"

(Fotogramma)

"Sono pronto a fare il vaccino personalmente e anche a fare da testimonial in diretta video”. Renzo Arbore non ha dubbi e spiega all’Adnkronos: "È una cosa importantissima. È una conquista della scienza. Sto leggendo tutto. Bisogna farlo e bisogna convincere anche i no vax a farlo. Cercherò anche di fare qualche sorpresa su questo tema sul mio canale (www.renzoarborechannel.tv)".