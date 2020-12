Vaccino Covid, Mara Venier: "Pronta a farlo anche in diretta tv"

(Fotogramma/Ipa)

''Sono favorevole al vaccino e sono assolutamente disposta a farlo anche pubblicamente e in diretta televisiva''. E' quanto sottolinea all'Adnkronos Mara Venier sulla possibilità di fare da testimonial per la campagna di vaccinazione. ''A 'Domenica in' in apertura avrò il ministro Speranza e in studio il Commissario Arcuri e lo dirò anche pubblicamente'', annuncia la conduttrice.

(di Alisa Toaff)