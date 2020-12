(Fotolia)

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

15:00 (anziché 17:05) Techetechetè Buon Natale, ovunque tu sia... (anziché Speciale Oggi è un altro giorno)

-------

17:05 Dall'Antoniano di Bologna - L'Attesa. Condotto da Paolo Belli e Cristina D'Avena

18:00 L’Eredità

RAI 2

23:00 TV MOVIE Un Natale molto bizzarro. Regia di Colin Theys. Con Melissa Joan Hart, Barry Watson, Marissa Jaret Winokur (anziché Concerto di Natale a L'Aquila Canto di Speranza)

00:25 TV MOVIE Quel piccolo grande miracolo di Natale.

01:50 TV MOVIE Natale a Evergreen - La lettera perduta

03:10 TV MOVIE Le nove vite del Natale. Regia di Mark Jean. Con Brandon Routh, Kimberly Sustad, Stephanie Bennett (anziché Telefilm N.C.I.S. New Orleans)

04:35 Videocomic. Passerella di comici in tv

04:50 Ci Vediamo in Tribunale: Benvenuti a casa mia (La prevista rubrica YG2 Eat arade (03:45) e la SitCom Piloti (03:55) non andranno in onda)

RAI 3

20:15 I Topi 2 (anziché I Topi 1a stagione