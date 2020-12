'Una poltrona per due' resiste anche a Natale in era covid

Vigilia di Natale e Una poltrona per due. L'abbinamento resiste anche nell'era del covid e il 24 dicembre, in tv, è monopolizzato dal film di John Landis che va in onda per il 23esimo anno di fila alla vigilia di Natale. Eddie Murphy e Dan Aykroyd, nel film di John Landis, propongono copione e battute che il pubblico conosce a memoria. La tradizione, però, va rispettata e l'hashtag #unapoltronaperdue arriva al top tra le tendenze di Twitter.