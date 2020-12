Anche Giorgia Palmas positiva al Covid: "Una doccia fredda"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia positività (ieri)...". Giorgia Palmas, con un post su Instagram, condivide la notizia della positività al coronavirus, sua e del suo compagno Filippo Magnini. "Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme...", scrive ancora l'ex velina aggiungendo: "Al momento cmq stiamo bene, spero di continuare così... Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone... prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro...".